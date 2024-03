Calcio e integrazione nel triangolare di Bompensiere con Serradifalco, Bompensiere Family e Un Mondo a Colori

Un momento di calcio e sport, ma anche di accoglienza e integrazione. E’ quello che si svolgerà oggi 22 marzo dalle 19,30 a Bompensiere allo stadio “Diliberto in occasione del triangolare calcistico che vedrà protagonista la Family Bompensiere (nella foto), il Serradifalco Calcio e i ragazzi della Comunità un Mondo a Colori di Montedoro.

Un triangolare voluto proprio per creare un momento di condivisione in chiave sportiva e di integrazione con i ragazzi della Comunità un Mondo a Colori di Montedoro. L’evento vedrà la presenza del Serradifalco Calcio, al momento 2° in classifica nel campionato di Prima categoria, e il Bompensiere Family penultimo in classifica nel girone B di Seconda categoria.