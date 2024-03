Bompensiere, assessore e tre consiglieri comunali aderiscono a “Sud chiama Nord”

BOMPENSIERE -Il partito politico fondato dall’ on. Cateno De Luca annovera anche l’adesione dell’assessore Arturo Petix e dei Consiglieri Comunali di Bompensiere Giosuè Marotta, Francesco Vitello e Calogera Ciraulo. Le quattro figure istituzionali saranno i punti di riferimento di Cateno De Luca e avranno il compito di organizzare e strutturare il partito coinvolgendo uomini e donne anche nei comuni della zona , aggregando quelle forze sane capaci di organizzarsi anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno ” Sud chiama Nord” presente con i propri candidati. Abbiamo deciso — dichiarano i quattro — di aderire a “Sud chiama Nord” per l’ ottimo lavoro che facendo Cateno De Luca come amministratore.

CARMELO BARBA