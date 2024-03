Anche mussomelesi a Palermo nella mobilitazione del 20 marzo in difesa del comparto agricolo

MUSSOMELI – Anche Mussomeli parteciperà. alla manifestazione del 20 marzo. Dopo più di un mese di mobilitazione, agricoltori, allevatori e pescatori siciliani si preparano a partire per Palermo. E così assieme agli altri cittadini della provincia di Caltanissetta saranno presenti al corteo regionale a difesa del comparto agricolo. «Abbiamo un documento unico – affermano in una nota gli agricoltori – con tutte le nostre richieste, quelle degli allevatori e pescatori siciliani; una voce unica che parte dai presidi di lotta, e ha raggiunto i consigli comunali dei nostri paesi, chiamando in causa sindaci e consiglieri di maggioranza e minoranza. Il 20 marzo questa voce arriverà a Palermo, davanti il Palazzo della Regione, spinta dai Siciliani Tutti Uniti». La manifestazione partirà intorno alle 10 da piazza Marina..