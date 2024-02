Violenza donne: armato terrorizza la moglie e gli amici, arrestato

Arresto in differita per aver minacciato e aggredito armato di coltelli la moglie da cui si stava separando e gli amici. Accade a Bacoli, nel Napoletano, dove questa notte i carabinieri hanno fermato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 38 anni incensurato, dopo che la moglie si presentata in caserma per raccontare ai militari cosa fosse accaduto poco prima.

L’arrestato dallo scorso novembre la minacciava di morte, non accettando la fine della loro relazione. Minacce inviate alle vittima attraverso diversi canali social. E nelle ore precedenti la denuncia, l’uomo si e’ presentato a casa della donna, che fortunatamente era appena entrata nell’auto di amici che la stavano attendendo, armato di due coltelli.

A quel punto e’ corso davanti la vettura, mentre la moglie riprendeva con il proprio smartphone quello che accadeva. Il guidatore della vettura ha ingranato la marcia per fuggire, ma l’uomo ha lanciato uno di quei coltelli contro il veicolo, e l’arma si e’ conficca nel lunotto posteriore, frantumandone il vetro, mentre il coltello cadeva sul sedile.

L’uomo e’ stato arrestato nella propria abitazione ed ora e’ in attesa di giudizio. Smartphone e coltelli vengono sequestrati.