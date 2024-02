Verso le amministrative. Caltanissetta, Giovanna Candura non ferma la sua corsa

C’è ancora un piccolo pezzo di centro destra che non si è seduto al tavolo delle trattative e non ha scelto se andare da solo o unirsi alla maggioranza. Giovanna Candura raduna i suoi per una riunione in una saletta di un cinema cittadino per decidere il da farsi. Una parte del gruppo sostiene che la corsa dovrebbe essere in solitaria per poi contare i passi al ballottaggio e gli altri di non chiudere il dialogo con il centro destra. Dialogo che è lento a venire tuttavia. Nessuna riunione all’orizzonte per conclamare una decisione e ancora lavori in corso per le liste. Pare che Michele Mancuso che cuce i rapporti abbia scelto incontri unilaterali piuttosto che discussioni al tavolo dopo il nulla di fatto delle ultime volte.

Tuttavia c’è un gran silenzio in quella zona. Un silenzio dettato dai fatti regionali, la crisi di governo, due leggi che non passano in aula e il presidente della regione Renato Schifani in grande difficoltà. Ma tornado si fatti di casa nostra i sostenitori di “riprendiamo il cammino” pretendono ancora un confronto tra i nomi dei candidati a sindaco, quando però già si sa da tempo che su Walter Tesauro non ci sarebbe più storia. Il candidato sarà l’avvocato Tesauro, anche Fratelli d’Italia ha abdicato e già da tempo. Pare inoltre che più liste minori si uniranno nella cosi detta “biciletta” un aiuto reciproco per completare l’elenco dei 24 e diventare concorrenziali. Pare che le liste del centro destra saranno piene di big del consenso per le tre che al momento sarebbero già pronte. Non si ferma dunque la professoressa Candura che ha già anche lei pronta una lista memore di quel 7 per cento delle scorse amministrative. Voci di corridoio dicono che dopo la deblacle delle province probabilmente tutto ciò che riguarda le amministrative, sono sette le città in cui si vota in Sicilia, Caltanissetta unico capoluogo, potrebbe essere ridiscusso su un tavolo regionale complessivamente. Ma sembrano più voci messe in giro artatamente per destabilizzare, che provenienti dalle segreterie di partito. La campagna elettorale è lunga.