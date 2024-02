NISCEMI Tragedia in contrada Ulmo. Un trentunenne è morto nel tentativo di recuperare il proprio cane, finito in un pozzo, assai profondo. Pare che anche il giovane sia precipitato all’interno.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, allertati da un amico, sono arrivati i soccorritori. I vigili del fuoco e i sommozzatori hanno avviato le operazioni per il recupero del corpo. (Quotidiano di Gela)