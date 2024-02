Sutera, il dott. Calogero Ferlisi in quiescenza. Arriva il dott. Angelo Giuliano

SUTERA – Il gruppo consiliare di minoranza “Sutera nel Cuore” – in una nota – esprime la propria gratitudine al Dott. Calogero Ferlisi per il servizio svolto come medico di base presso la nostra comunità. In tanti anni quante persone, dai più piccoli ai più grandi, quante storie sono passate tra le mura del suo ambulatorio.Nel ringraziarlo per il suo operato svolto con competenza e professionalità gli auguriamo una buona quiescenza certi che troverà un modo nuovo per occupare il suo “tempo libero”. Nel frattempo diamo il benvenuto al medico, Dott. Angelo Giuliano, che da oggi 01 febbraio svolgerà il suo servizio presso la nostra comunità.Ringraziamo, inoltre, l’ASP che con la nomina del Dott. Angelo Giuliano ha tempestivamente provveduto alla sede vacante resasi con il pensionamento del Dott. Ferlisi senza creare disagi presso l’utenza suterese interessata.