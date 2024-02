Sommatino. L’amministrazione comunale invita i proprietari di cani a raccoglierne con i relativi sacchetti le deiezioni

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha annunciato una regolamentazione in materia di gestione dei cani per i proprietari che li fanno uscire all’aperto. Lo ha fatto con un avviso pubblico: “Sappiamo quanto avete a cuore il vostro amico a 4 zampe, ma nel rispetto di tutti vi invitiamo a raccogliere le deiezioni canine lasciate su marciapiedi e strade con i relativi sacchetti.

A tal proposito vi informiamo che nei prossimi giorni saranno installati dei cestini appositi in punti strategici del paese. Discorso a parte merita invece l’interno del Parco Urbano Falcone e Borsellino, in cui oggi ci è stata infatti segnalata la massiccia presenza di feci intorno all’area dei giochi per bambini.

Nel rispetto dei più piccoli vi invitiamo a non far defecare gli animali in quell’area, per evitare che i bambini entrino in contatto con le feci. Siamo certi di riscontrare la vostra collaborazione affinché ci sia rispetto anche per gli umani, oltre che per gli animali”.

L’amministrazione comunale, infine, ha annunciato che “Ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano nei prossimi giorni verrà pubblicata apposita Ordinanza Sindacale”.