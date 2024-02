Sommatino. Iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Robinson

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Letizia, ha reso noto che sono iniziati i lavori di Riqualificazione del Parco Robinson sito in Via Socrate, Via Don Orione e Via Platone. Prevista anche la riqualificazione del manto stradale dell’adiacente Via Socrate finanziato con il Gal Terre del Nisseno .

L’amministrazione comunale ha anche comunicato che , all’interno del parco, verranno ristrutturati i bagni che saranno messi in funzione, con la custodia di personale comunale, per le giornate del mercato settimanale.