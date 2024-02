Sicilia, Fondi per la zootecnia. Catania (FdI): “Accolto il grido d’allarme”

Fondi dalla Regione per le aziende zootecniche, Giuseppe Catania (FdI): «Sostegno che avevo sollecitato, ora auspico ulteriori risorse»

«Accolgo con soddisfazione l’intervento straordinario deliberato dal governo Schifani che stanzia 5 milioni di euro per le aziende zootecniche siciliane al fine di far fronte all’approvvigionamento idrico e all’acquisto di foraggio. Si tratta di due misure di sostegno che avevo sollecitato personalmente attraverso la presentazione di un emendamento in Commissione Attività Produttive e con una specifica interrogazione all’indirizzo dell’assessore regionale all’Agricoltura».

Lo afferma Giuseppe Catania, deputato regionale di Fratelli d’Italia e componente della III Commissione dell’Ars, aggiungendo: «Sono soddisfatto che il presidente Schifani abbia fatto propria questa richiesta frutto del grido di allarme che gli stessi allevatori avevano avuto modo di far pervenire all’Unità di crisi istituita dalla Regione. È certamente un passo importante in avanti ma occorre fare di più e stanziare ulteriori risorse a sostegno dei nostri agricoltori e allevatori che rappresentano uno spaccato importante del tessuto produttivo regionale e della stessa identità siciliana».