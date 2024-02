Sicilia, Coldiretti contro il “bando al buio” per gli agrumicoltori

“Siamo di fronte ad un bando al buio. Oggi si dà la disponibilità ma non si conoscono ancora le norme attuative e per questo emergono vari interrogativi”.

Così Coldiretti SICILIA commenta il bando della Regione Siciliana per l’acquisto di agrumi per trasformarli in succhi da destinare alla beneficenza. “Non vorremmo che l’aiuto ventilato non desse quell’apporto economico che chiedono i produttori, piccoli e grandi. Così com’è strutturato si ha la sensazione che ai piccoli agrumicoltori non arriverà un euro dei 7.5 milioni stanziati per il comparto – afferma l’organizzazione – Mancano le indicazioni e quindi cresce la preoccupazione: i costi degli agricoltori non soci delle Organizzazioni di produttori su chi ricadranno? Il prezzo ventilato è quasi quello attualmente pagato dall’industria che va in media da 27 a 30 centesimi al chilo? Chi sono i destinatari della beneficenza?

Non vorremmo che si ripercorressero strade già calcate allungando a dismisura i tempi di stoccaggio. Non si sa se verrà fatto un monitoraggio del prodotto ma soprattutto bisogna capire se si ritirano solo arance rosse, com’è scritto nel bando, o agrumi in generale compresi i limoni. Una confusione creata probabilmente da refusi nel bando. Questo è il frutto di una mancata vera concertazione con chi opera sul territorio”.

Fonte: Labitalia