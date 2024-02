Si apparta con una donna che gli ruba portafogli contenente 800 euro: arrestata dalla Polizia

Gli agenti della Polizia sono intervenuti, a seguito della segnalazione di un furto avvenuto in via Flavio Gioia a Catania, pervenuta al Numero Unico d’Emergenza.

La vittima ha raccontato ai poliziotti della Sala Operativa di essere stata derubata di 800 euro da una donna, fornendo una dettagliata descrizione del suo aspetto fisico e dell’abbigliamento indossato.

I poliziotti, giunti sul luogo, hanno individuato l’uomo che aveva subito il furto e, poco distante, una donna di 37 anni che corrispondeva alla descrizione fornita. La vittima ha raccontato che si era appartata con la donna per un rapporto sessuale a pagamento, la quale aveva approfittato della situazione per rubare il portafogli in un attimo di distrazione. La donna è stata arrestata dalla Polizia e sottoposta agli arresti domiciliari.