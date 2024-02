Serradifalco. Il sindaco Burgio annuncia: “Modifica delle destinazioni del 118 da da Canicattì a Caltanissetta”

SERRADIFALCO. Importante novità per il primo soccorso a Serradifalco: tutte le missioni di soccorso effettuate da parte del 118 presso il Comune di Serradifalco saranno modificate in termini di destinazione dall’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì all’Ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

A rendere nota questa importante novità è stato il sindaco Leonardo Burgio. Finora quando c’erano missioni di Pronto soccorso nel territorio del Comune di Serradifalco, le ambulanze del 118 prendevano la direzione dell’Ospedale di Canicattì e non di quello di Caltanissetta. La distanza tra Serradifalco e Canicattì da una parte e Caltanissetta dall’altra, è rispettivamente di 16 km dal centro agrigentino e 19 dal capoluogo di Provincia.

Il direttore della centrale operativa del 118 dott. Giuseppe Misuraca, in una nota inviata al sindaco, <Preso atto della sovrapponibilità delle distanze e dei tempi di percorrenza, anche in considerazione della medicalizzazione di pazienti in caso di Codice Rosso attraverso il mezzo di soccorso avanzato di stanza a San Cataldo>, ha disposto che <Al fine di ottimizzare l’assistenza sanitaria del paziente che la scelta dell’Ospedale di destinazione, è da ritenersi, per tutte le missioni di soccorso effettuate a Serradifalco, l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta>.

Il sindaco s’è detto compiaciuto del fatto che, grazie al confronto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e al rapporto ormai di collaborazione continua con SEUS 118 Regione Sicilia nelle persone del dott. Giuseppe Misuraca e del Presidente Regionale dott. Riccardo Castro, si è riusciti a modificare la destinazione, per tutte le missioni di soccorso effettuate presso il Comune di Serradifalco, dall’ospedale di Canicattì al Sant’Elia di Caltanissetta. Un successo dell’amministrazione Burgio che migliora le dinamiche del primo soccorso a Serradifalco.