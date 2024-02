Serradifalco. Alessandro Alongi eletto vice presidente comunale del XII Municipio di Roma

SERRADIFALCO. Alessandro Alongi, già consigliere comunale serradifalchese, in precedenza eletto in consiglio comunale a Roma, è stato ora eletto vice presidente vicario del Consiglio municipale. Si tratta di un nuovo importante risultato politico al culmine di una stagione romana caratterizzata da grande impegno politico, sociale e culturale.

Per questo nuovo incarico alla vice presidenza del consiglio Alongi ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno riposto fiducia sulla sua persona in questa elezione, in particolare ai suoi colleghi consiglieri che lo hanno sostenuto.

In precedenza Alongi era stato eletto consigliere del XII Municipio di Roma: 43 anni, giornalista, docente universitario e responsabile dell’area legale dell’Organo di vigilanza di Telecom Italia, aveva ottenuto 360 voti. Un’elezione in consiglio comunale che, per lui, era stata la seconda in quanto, precedentemente, nel 2005, giovanissimo, era stato eletto consigliere comunale di minoranza a Serradifalco rimanendo in carica sino al 2010.

Dopo quell’esperienza consiliare, la sua esperienza si era interrotta, per poi riprendere 11 anni dopo, nel 2021 con la candidatura alle elezioni amministrative a Roma dove, nel frattempo, s’è trasferito per ragioni di lavoro. E qui, nella Capitale, Alessandro Alongi ha trovato nuove motivazioni che gli hanno permesso di essere eletto consigliere comunale e ora vice presidente del Consiglio comunale del XII Municipio di Roma.