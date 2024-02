Scuola, il ministro Valditara: “+110% aggressioni di genitori a personale”

“E’ purtroppo in aumento – ed è un fenomeno che va tenuto sotto forte controllo – la conflittualità tra famiglie e scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intervistato da ‘Mattino 5 news’ su Canale 5. “Rispetto allo scorso anno abbiamo verificato un aumento del 110% delle aggressioni da parte di genitori ai danni del personale della scuola”, ha spiegato aggiungendo che bisogna “innanzitutto rafforzare agli occhi della intera società l’autorevolezza dei docenti” e poi “dobbiamo anche instaurare la cultura del rispetto a partire dalle scuole affinché possa innervare tutta la società”.

Inoltre bisogna “far capire che l’insegnante non è solo – e quindi difenderlo con l’Avvocatura dello Stato” – e dall’altro “aggiungere all’azione di risarcimento privato nel caso di aggressione anche la possibilità per lo Stato e per la scuola di costituirsi in giudizio contro l’aggressore per chiedere il pagamento di una sanzione pecuniaria”.