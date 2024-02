“Deluso? No, mi sento bene, ho fatto un bel Festival e mi e’ piaciuto tutto. Ho portato il napoletano, quindi ho gia’ vinto all’inizio del Festival perche’ ho realizzato i miei obbiettivi”. Nella conferenza stampa dei vincitori, Geolier non appare turbato dalle polemiche del voto. “Sul palco c’eravamo due ragazzi del 2000, io e Angelina, e questo e’ l’importante. Sono contento, non poteva andare meglio. Mi godo il cammino in ogni istante”.