San Cataldo. Presentato dal regista Michele Falzone il trailer del suo ultimo cortometraggio “L’ospite indesiderato”

SAN CATALDO. Il regista Michele Falzone ha presentato, dopo qualche mese di lavoro, il trailer del suo ultimo lavoro “L’ospite Indesiderato”. Si tratta di un cortometraggio pensato e ideato dopo una profonda riflessione, in una calda giornata estiva, in riva al mare. L’obiettivo è quello di suscitare interesse e memoria, su una materia delicata e per certi versi indispensabile e speranzosa.

“Spero possa arrivare a tutti e che possiamo farne tesoro, ne vale la pena, ne vale la vita!”, ha sottolineato Michele Falzone. Soggetto e sceneggiatura sono curati da Daniele Lupo e Floriana Lauricella, le musiche sono di Matteo Ianneo. Il cortometraggio vede la presenza di Francesca Gattuso, Carola Giambra, Arianna Sala, Giuseppe Manzella… e tanti ragazzi che hanno voluto impreziosire le immagini con la loro presenza.