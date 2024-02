San Cataldo. Manifesti sui muri del quartiere Pizzo Carano e avvisi sui social contro avvelenamento cani

SAN CATALDO. Manifestini affissi nel popoloso quartiere di Pizzo Carano per avvisare i possessori di cani della presenza di bocconi avvelenati che, se mangiati dai loro cani, ne provocherebbero l’immediato decesso per avvelenamento.

E’ quanto s’è registrato nelle ultime ore nel quartiere sancataldese. “A tutto il nostro quartiere! Per favore, prestiamo molta attenzione – si legge in un avviso pubblicato anche sui social – stiamo facendo tutto il possibile per contrastare questi gesti che possiamo definire: criminali. Condividiamo il messaggio che sarà affisso in tutto Pizzo Carano. Non ci fermeremo!”.

Viene raccomandato ai proprietari del cani di farli uscire con la museruola e di prestare estrema attenzione nel momento in cui si esce con gli amici a quattro zampe.

Una mobilitazione a 360 gradi al servizio dei cani e del loro sacrosanto diritto alla vita, quello che si sta registrando a Pizzo Carano nel contesto di un fenomeno come quello dell’avvelenamento dei cani che, a giudicare da questo tam tam, sembra essere tornato prepotentemente d’attualità.