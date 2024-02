San Cataldo. Docufilm “Le vie della Passione” sulla Settimana Santa: Michele Falzone vuol coinvolgere attori di presente e passato

SAN CATALDO. Un’idea nell’idea, un progetto che possa accomunare generazioni di sancataldesi che hanno fatto la storia della Settimana Santa. E’ quello che intende portare avanti Michele Falzone.

Quest’ultimo ha annunciato che <in virtu’ della realizzazione del mio prossimo lavoro “Le vie della passione”, un docufilm, “Le vie della passione”, dedicato interamente alla nostra Settimana Santa, sarebbe un mio desiderio coinvolgere tutti gli attori del passato e del presente, per realizzare un cameo durante il corteo del mercoledì santo, tutto questo ha il fine di lasciare una memoria storica alla nostra comunità>. Dunque, chiunque intenda impreziosirne il docufilm potrà farlo iscrivendosi per la sfilata del corteo.

Michele Falzone ha ringraziato l’Associazione Culturale “Giuseppe Amico Medico”, per aver accolto e pubblicizzato questa sua volontà, ma anche tutti coloro che vorranno condividere la sua proposta. Pertanto, Michele Falzone ha invitato tutti gli attori vecchi e nuovi, del passato e del presente, a partecipare al Corteo Storico del Mercoledì Santo e contribuire così, a ricostruire un cameo storico che arricchirà il documentario, conferendo un significato duraturo alla tradizione. Per informazioni e adesioni è possibile chiamare il 333.3130477.