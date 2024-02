San Cataldo. Applausi per i giovani dell’Oratorio protagonisti dello spettacolo “Musicanti di Brema”

SAN CATALDO. Ha riscosso un successo strepitoso lo spettacolo “Musicanti di Brema”. L’evento è stato allestito dai ragazzi dell’Oratorio che hanno saputo mettere in scena uno spettacolo davvero speciale, per altro in appena 2 mesi. L’evento è stato organizzato dal Lb’Oratorio Teatrale CGS Don Bosco.

Tanti gli applausi riscossi dai ragazzi dell’Oratorio che, all’interno del Cine Teatro Don Bosco, hanno veramente ottenuto un consenso notevole anche grazie alla loro bravura e per via del supporto in termini di regia di cui hanno goduto da parte di Vincenzo Amico, Vitale Vancheri e Angelo Iacona.

Una rappresentazione che, ancora una volta, ha confermato come la passione per gli eventi, unita alla bravura dei protagonisti, riesce sempre a fare centro e a proporre un’offerta in termini di spettacoli davvero interessante.