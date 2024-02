Salvini a Fleximan: “La fiamma ossidrica non è una soluzione”

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha avvertito che “abbattere cartelli, semafori o altro con la fiamma ossidrica non è una soluzione” intervenendo a Mattino Cinque su Canale Cinque. “Tagliare i cartelli con la fiamma ossidrica non è la soluzione del problema, è illegale”, ha detto Salvini interpellato sulla vicenda di Fleximan.

“Stiamo cambiando il Codice della Strada”, ha ricordato il vicepremier. “L’autovelox vicino a una scuola, un asilo, una strada stretta, ci sta”, ha continuato il ministro. Ma in uno stradone per far cassa, “è una fregatura per gli automobilisti”