Rischio cuore, calcolatore online fa prevenzione personalizzata

Prevenzione personalizzata a partire da un calcolatore online per capire che rischio cuore hai: è appena iniziato al Policlinico Gemelli IRCCS il progetto Innoprev che offre alla popolazione residente a Roma un approccio innovativo alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, integrando i fattori di rischio tradizionali (colesterolo, pressione, diabete, fumo, obesità), con altri fattori, genetici, di imaging (per valutare lo stato dei vasi sanguigni etc).

Lo studio consentirà ai partecipanti di migliorare l’aderenza ai trattamenti e a un corretto stile di vita, anche ricorrendo all’aiuto di tecnologie come le app. Innoprev (Approcci Innovativi per una Prevenzione cardiovascolare personalizzata), finanziato dal Ministero della Salute e coordinato da Stefania Boccia, durerà 2 anni e coinvolgerà anche l’Aou Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e l’Aou Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania. Potranno partecipare persone in buona salute tra 40 e 69 anni, senza diabete, senza precedenti patologie cardiovascolari, con un rischio cardiovascolare compreso tra il 2,5% e il 10%.

“La prevenzione – spiega Giovanna Liuzzo – rappresenta la strategia più importante di intervento. Identificare precocemente i soggetti a rischio e indirizzare gli interventi preventivi, quindi come adottare stili di vita ‘sani’ per contrastare l’insorgenza di ipertensione, diabete e ipercolesterolemia che, insieme al fumo e all’obesità, rappresentano i principali fattori di rischio cuore”. Il calcolatore di rischio tiene conto di età, sesso, fumo, ipertensione, colesterolo, ma anche il rischio genetico, indagini di imaging come l’eco-color doppler delle arterie o l’aterosclerosi.

Gli interessati possono inviare una mail a innoprev@policlinicogemelli.it indicando una data (a partire da lunedì 19/02/2024) possibile per recarsi presso l’Ambulatorio di Cardiologia del Gemelli di Roma dove effettuare la prima visita gratuita prevista dallo studio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 10:30)