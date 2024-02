Protesta dei Trattori. Lollobrigida: “stop al divieto di fitofarmaci”

“Finalmente sia per la rivolta in tante nazioni degli agricoltori sia per posizione forte di governi, prima di tutti dell’Italia, che sostiene una cosa logica i fitofarmaci sono le medicine della piante ridurne l’uso senza alterative mantenendo i consumi inalterati induce a comprare da paesi terzi dove si usano 50 volte di più quantitativi fitofarmaci.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a ‘Cinque minuti’, su Rai Uno ieri sera, commentando la retromarcia della presidente della commissione Ue Ursula Von der Layen sullo stop al divieto degli agrofarmaci. Inoltre Lollobrigida ha precisato che “Ai porti bisogna verificare che non arrivi nulla che non sia in linea con quello che il mercato prevede e non ci siano etichette fasulle”.

Fonte: Labitalia