Polizia salva giovane che, in preda alla disperazione, aveva annunciato l’intenzione di darsi fuoco

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti, nel Quartiere di Nesima, a seguito della segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza con la quale un uomo annunciava l’intenzione di darsi fuoco.

Con grande tempestività, i poliziotti sono giunti sul posto e hanno notato il giovane in evidente stato di agitazione, con in mano l’alcool e un accendino. In un momento di estrema disperazione, minacciava di compiere l’insano gesto.

Gli operatori hanno quindi instaurato un dialogo, tentando di calmarlo e dissuaderlo. Con pazienza e determinazione sono riusciti a sottrargli l’accendino e a rimuovere il giubbotto intriso di alcool, evitando così una tragedia.

Il giovane, in preda allo sconforto per la recente separazione dalla compagna e per la perdita del lavoro a causa della tossicodipendenza, è stato poi accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Marco” per ricevere le cure necessarie.