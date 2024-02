Peppe Di Cristina (PD): “No alla decisione del Governo Schifani di revocare fondi per 130 milioni di euro all’Ospedale di Gela”

GELA. “È con profonda preoccupazione che attraverso la stampa scopriamo che il Governo Schifani avrebbe definanziato i 130ml di euro per il nuovo ospedale di Gela”. Ad affermarlo è stato il componente della segreteria nazionale del PD Peppe Di Cristina. “Ci rivolgiamo all’opinione pubblica per denunciare la decisione del governo di revocare i fondi destinati all’ospedale di Gela. Questa scelta, se confermata, rappresenterebbe un grave colpo per la salute e il benessere dei cittadini di Gela e del suo comprensorio e responsabilità specifiche delle destre. L’ospedale di Gela, da anni in condizioni precarie, aveva finalmente ottenuto un finanziamento di 130 milioni di € per una nuova struttura e per dare adeguati servizi sanitari e garantire una migliore assistenza alla popolazione locale”.

“Tuttavia – secondo Di Cristina – la recente decisione del governo di revocare questi fondi mette a rischio la salute e la vita dei cittadini. Chiediamo al governo di riconsiderare questa scelta e di garantire il finanziamento necessario per l’ospedale di Gela. La salute dei cittadini non può essere sacrificata per questioni politiche o economiche. È fondamentale che venga garantita un’assistenza sanitaria di qualità a tutti i cittadini, senza distinzioni. Invitiamo – ha concluso – la comunità di Gela a unirsi nella protesta e a esigere risposte chiare e immediate dalle autorità competenti. La salute è un diritto fondamentale e non può essere messa in discussione. È ora di agire e di difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Ci attiveremo attraverso i nostri canali nazionali e regionali per evitare questo ennesimo scempio ai danni del territorio Gelese”.

Peppe Di Cristina Direzione nazionale PD