“Pepito”, l’hair look nisseno alla Milano Fashion Week Women’s per Wella Professionals

Wella Professionals, in qualità di Official Partner della Camera della Moda Italiana afferma il suo legame con il mondo della moda, promuovendo nuovi hair-trend sulle passerelle della Fashion Week, dove innovazione, stile e design si rendono protagonisti attraverso la moda.

Per la Milano Fashion Week Women’s Collection FW 2024/25 i migliori hair stylist del marchio globale – leader nella cura, trattamento e bellezza dei capelli – saranno a supporto di ogni azienda e fashion designer, forti di una straordinaria esperienza di alta formazione studiata per trattare gli hairstyle più complessi e visionari.

“Anche per questa edizione Wella Professionals è pronta con una squadra completa di hair stylist di altissimo livello – sottolinea Eleonora Pistani, Brand Pr Wella Company – un team preparato a fornire consulenza, servizio e creazione degli hairstyle in grande sintonia con le tempistiche e la logistica di questa attesa edizione della Milano Fashion Week Donna. Siamo una vera Wella Family, tutti vicini e collaudati nel rispondere con versatilità e massima professionalità anche alle richieste più inconsuete e all’avanguardia determinate da questo periodo in continua evoluzione.”

Tra gli hairstyle selezionati, anche il noto “Pepito” . Il nisseno è l’unico ad essere stato selezionato di tre province siciliane. La parrucchieria nissena è molto conosciuta e il suo ormai è diventato un marchio di indiscussa qualità nel settore sempre in evoluzione dell’hair look.

Titolare è Maurizio Bellone 55 anni , succeduto al Fratello Pepito morto prematuramente nel 2015 che affiancava dal lontano 1985 . Il salone Pepito hair studios ha saputo mantenere negli anni il nome che ormai diventato un marchio. Ha partecipato a tanti eventi importanti come Miss Italia , Nastri D’argento , Sanremo , Festival del cinema di Venezia e Roma ed adesso l’evento più prestigioso di moda che è la Milano fashion week di cui Wella è partner ufficiale. Pepito è stato anche l’unico parrucchiere nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento ad essere selezionato da Wella per questa edizione.

Per la Milano Fashion Week Women’s Collection FW 2024/25 i migliori hair stylist del marchio globale – leader nella cura, trattamento e bellezza dei capelli – saranno a supporto di ogni azienda e fashion designer, forti di una straordinaria esperienza di alta formazione studiata per trattare gli hairstyle più complessi e visionari. Il fatto che, in questa kermesse di hair look ci sia Pepito, conferma come anche nel cuore della Sicilia possa esistere bellezza, creatività e originalità al servizio del fascino.

In questo senso Pepito si conferma al top con questa sua partecipazione ad una kermesse come quella milanese nella quale Wella Professionals si presenta con una squadra completa di hair stylist di altissimo livello per fornire consulenza, servizio e creazione degli hairstyle in grande sintonia con le tempistiche e la logistica di questa attesa edizione della Milano Fashion Week Donna.

Un autentico onore, per Pepito far parte della Wella Family in quel di Milano, ma anche un’eccellenza tutta nissena che vale la pena di sottolineare in quanto l’evento lombardo propone il suo spazio solo alle professionalità e alle creatività più autentiche. Il tutto supportato dai prodotti professionali utilizzati nei backstage e ogni giorno nei saloni di tutta Italia. Wella è infatti un punto di riferimento nell’industria per la ricerca scientifica e tecnologica che sta dietro ogni innovazione di prodotto, proprio grazie alla linea Wella Professionals Ultimate Repair.

Insomma, un orgoglio nisseno al servizio della bellezza, ma soprattutto la consapevolezza che, anche nel cuore della Sicilia i piccoli sogni, con la qualità, l’originalità, la costanza, la bravura e la creatività, è possibile che si trasformino in splendida realtà. Grazie Pepito, a nome di tutti i nisseni!