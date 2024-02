Pallavolo femminile B2. Traina travolgente in Calabria: battuto 0-3 il Todo Sport Vibo Valentia

Riprende con un successo esterno la marcia della Traina nel campionato di pallavolo femminile di serie B2. Il sestetto di coach Marco Relato ha sconfitto nettamente 0-3 il Todo Sport di Vibo Valentia.

Una vittoria nella quale a rivelarsi decisivo è stato il successo nel primo set 25-23. In questo frangente, in effetti, le calabre si sono rivelate molto reattive e intraprendenti riuscendo a giocarsela punto a punto con una Traina che comunque non ha mollato.

Le nissene, conquistato il primo set 25-23, negli altri due set si sono imposte senza particolari patemi dimostrando una crescita davvero notevole sul piano psico fisico e della condizione generale. Evidentemente la pausa di campionato deve aver fatto bene alle ragazze della presidente Oriana Mannella che non hanno avuto eccessivi problemi nello sbarazzarsi delle calabre.

In attesa di conoscere l’esito della trasferta della capolista Modica sul campo della Sensation Profumerie, la Traina è momentaneamente in testa alla classifica del girone L con 38 punti in classifica.