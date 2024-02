Palazzo del Carmine, nasce un nuovo gruppo consiliare: “Orgoglio Nisseno-Cl tutta la vita”

C’è un nuovo gruppo consiliare a Palazzo del Carmine ufficializzato in conferenza stampa questa mattina. Michele D’oro e Nina Schirmenti insieme ad Annalisa Petitto compongono il gruppo “Orgoglio Nisseno-Cl tutta la vita.” Consiglieri eletti che per regolamento essendo tre possono comporre un gruppo consiliare. “Armonia” la parola d’ordine come ha spiegato Salvatore Licata che ha aperto la conferma stampa. Contro la frammentazione. “La sintesi fa la differenza, questi due progetti uniti hanno un candidato sindaco.-ha detto Licata- In consiglio comunale spesso la frammentazione ha portato a cose brutte. La differenza sarà in consiglio comunale e anche nei progetti per la città.” Delusi dal Movimento Cinque Stelle Nina Schirmenti e Michele D’oro hanno raccontato il loro percorso rispetto ad una scelta. “Noi ci sentiamo liberi e valorizzati dopo la delusione che ci ha dato il movimento. -ha detto Schirmenti-Siamo uniti compatti e soprattutto allegri.” Michele D’oro ex capo gruppo grillino fa mea culpa dei mancati successi dei Cinque Stelle e ribalta la situazione. ”

Adesso tocca a noi ci mettiamo la faccia. La città ha percepito questa ventata di ottimismo. – ha detto l’ex capo gruppo-Non sarà facile dare le risposte a questa città, soprattutto quando si parte da una situazione difficile, ma noi metteremo tutto il nostro impegno.” La Sanità, l’università, il policlinico il grande fallimento del sindaco Gambino e del centro destra che ha detenuto il potere nel territorio al centro dell’intervento di Annalisa Petitto.

“La rivoluzione è partita ha detto – Annalisa Petitto- traggo spunto da un concetto molto importante. Totò Licata sarà il vice sindaco di questa città. Un ticket tra due movimenti politici che già operano in questa città. Volgiamo dare una segnale chiaro e preciso con noi non si perde tempo. Niente accordi sopra il banco o sopra il banco. Cercheremo di compulsare questa amministrazione sorda, rispetto ai problemi di questa città.” Le sei liste sono già pronte in corso interlocuzioni invece con altri movimenti civici anche regionali o nazionali. “Non ci saranno simboli di partito nelle scheda elettorale. Non abbiamo dipendenze da nessuno e siamo autonomi -ha ribadito Annalisa Petitto- io non ho fatto la mia presentazione in una segreteria di partito come altri hanno fatto. Qualcuno spiegherà ai nisseni che siccome al governo regionale e nazionale c’è il centro destra anche a Caltanissetta per osmosi ci dovrà essere il centro destra. Io dico ma i deputati perché non hanno messo a frutto i contatti. Non mi pare Caltanissetta sia diventata una cittadella universitaria.” Nel lungo intervento Annalisa Petitto non ha usato mezzi termini rispetto alla presenza dei partiti. Un chiaro segnale al Partito Democratico che cerca accordi ma col simbolo. Adesso l’interrogativo a cui rispondere è dove andranno i Dem. Ma questa è un’altra storia.

“Ci vuole del genio a perdere un patrimonio come quello aveva il sindaco Gambino appena eletto.-ha detto Annalisa Petitto- Non so cosa ricorderemo di questo sindaco e questa amministrazione ci ricorderemo che ci ha indebitato per 10 milioni di euro per il debito Ato. Attendo risposte per un’interrogazione rimasta volutamente inevasa per più di un anno.” Le giunte saranno portate sia davanti palazzo D’Orleans che a Palazzo Chigi. “La corda che unisce l’amministrazione a questa città è definitivamente rotta.-ha detto Salvatore Licata- stiamo cercando di qualificare le nostre liste per avere la qualità in consiglio comunale.” Tra due settimane la presentazione dei simboli che faranno parte della coalizione in quell’occasione si saprà se ci saranno ulteriori accordi di coalizione.