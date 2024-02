Operaio muore travolto dal crollo di un muro: la vittima è un 50enne

Un operaio è morto travolto da un crollo mentre stava lavorando. La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Campofelice di Roccella, nel palermitano, è Mario Cirincione, di 50 anni. Lavorava per una ditta di Montemaggiore Belsito che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un’abitazione di Campofelice di Roccella in via Madonna di Gibilmanna.

L’operaio, come riporta l’Agenzia di Stampa Ansa, era regolarmente assunto dall’impresa. I tecnici dell’Asp, specializzati nei controlli sui cantieri, hanno eseguito le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Ci sono anche i carabinieri della compagnia di Cefalù, i vigili del fuoco che hanno liberato il corpo dell’operaio, finito solo le macerie del muro crollato, e i sanitari del 118.