Mussomeli, Tutti insieme prima serata di carnevale: Amministrazione Pro Loco, Parrocchie e gruppo Giovani. Una grande festa

MUSSOMELI – Serata di carnevale anticipata quella dell’altra ieri sera, venerdì 9 febbraio, per le previsioni del cattivo tempo del 10. Con la massiccia partecipazione dei bambini e ragazzi è stata la valorizzazione degli oratori, come ha commentato il sindaco Catania. Infatti hanno trovato il loro spazio nel sano divertimento con maschere, coriandoli, balli, musica e tanta ilarità. Tutti mobilitati per i I tre carri dell’amministrazione comunale con l’assessore Seby Lo Conte che ha coordinato la serata e la Pro Loco che con i suoi volontari ha curato i carri esattamente “Disney e Topolino”; “L’arca della salvezza”: “Contro i mali del secolo”. i due carri del gruppo Giovani con “I crediti d’imposta”: superbonus 110”. e “Peace and love” No alla guerra”. Erano tre le parrocchie presenti con i propri parrocchiani alla sfilata ciascuna con Il proprio carro: Sant’Enrico con “Il castello Disney”, quello di Cristo Re “Il re leone, il cerchio della vita”, e quello della Trasfigurazione con “L’Esercito della pace”. Da sottolineare la presenza del parroco della “Trasfigurazione” Padre Vincenzo Giovino, nella sfilata con la mimetica della pace, assieme a molti altri della sua comunità. Tanti bambini, giovani e famiglie, evidentemente con abiti carnevaleschi. E’ bello, ha commentato il parroco Franzù anch’egli presente con i ragazzi e famiglie, quando una comunità condivide con il suo parroco momenti di spensieratezza e di allegri come momenti tristi e di sofferenza. Soddisfatto l’assessore Lo Conte per la riuscita della serata

