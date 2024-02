Mussomeli, Il cuore dell’ingegnere Giuseppe Canalella non batte più. Cordoglio in paese

MUSSOMELI – L’improvvisa morte del settantaduenne ingegnere Giusppe Canalella, avvenuta a Palermo, ha destato viva impressione in paese. Sposato con la signora Anna Mingoia, lascia i due figli Daniele e Fabiola e i nipoti Giuseppe, Salvatore e Matilde. Un vero credente. Nato a Mussomeli il 20 settembre 1951, si è laureato nel 1976 in ingegneria civile presso il Politecnico di Torino dove ha conseguito anche l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. E’ stato libero professionista ed ha insegnato, per brevi periodi, presso istituti tecnici statali. Dal 1980 è stato ingegnere di ruolo presso il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze. Dal 2000 è stato dirigente presso l’Agenzia del Territorio. E’ stato insignito dell’onorificenza di Grad’ Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Uomo di cultura, fu presidente della sezione di SiciliAntica di Mussomeli e socio della Pro Loco. Fu anche uno dei fondatori della Misericordia. Persona impegnata nelle attività culturali e nel volontariato. Autore del volume “Chiese, sodalizi, confraternite, clero e benefattori nella storia di Mussomeli tra il XVI ed il XIX secolo. Raccolta delle relazioni di visita dei Vescovi dell’Arcidiocesi di Agrigento a Mussomeli. L’opera in due volumi è frutto di un minuzioso e attento lavoro di ricerca presso l’ Archivio Storico Diocesano di Agrigento e documenta la presenza delle chiese a Mussomeli tra il XVI e il XIX secolo. Dalle relazioni di visita che i Vescovi della Diocesi facevano periodicamente nel paese di Mussomeli è stato possibile apprendere delle Chiese esistenti a partire dal 1540, della loro evoluzione, di costumi e tradizioni legati alla vita religiosa di un’intera Comunità. Un’opera che attraverso un paziente lavoro di ricognizione e ricostruzione, racconta di un tempo lontano e offre interessanti spunti di riflessione e di approfondimento sull’evoluzione della Chiesa Nissena. I funerali dello stimato professionista si svolgeranno domani nella Chiesa Madre alle ore 15,30.