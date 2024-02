MONTEDORO. Nella giornata di oggi, mercoledì 7 febbraio il Cimitero di Montedoro sarà aperto solo dalle ore 12,30.

Ciò è stato dovuto al fatto che per la giornata odierna sono previsti una serie di lavori per i quali s’è resa necessaria la momentanea chiusura del Cimitero per consentire l’esecuzione di alcuni lavori .