Minaccia di morte la moglie davanti ai figli, arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Verbania per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori dopo che, nella mattinata di ieri, al termine di un litigio ha afferrato la moglie per il collo minacciandola di morte, il tutto davanti ai quattro figli minorenni della donna.

Dopo l’aggressione, la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi e ai militari della sezione Radiomobile ha raccontato anche dei precedenti episodi di violenza subìti. L’uomo si trova attualmente in carcere a Verbania in attesa della convalida. Per la donna e i quattro figli è stato attivato il codice rosso.