Meteo: febbraio prosegue con temperature miti tra sole e maltempo

Febbraio sta regalando giornate di sole alternate a maltempo e freddo nelle prime ore del mattino. Secondo il Centro Meteo Italiano, l’alta pressione continua ad essere protesa verso l’Italia, portando tempo stabile e temperature generalmente miti. Sulla Pianura Padana insistono nebbie e nubi basse, con valori termici nel complesso contenuti.

Nelle prossime 24-48 ore assisteremo a un aumento della nuvolosita’ in Italia dettato dal transito di una goccia fredda verso le isole Baleari. Gli ultimi aggiornamenti del confermano un rapido peggioramento del tempo per l’inizio della prossima settimana: in questo frangente l’anticiclone Azzorriano si radichera’ ad ovest della Penisola Iberica, determinando l’ingresso di correnti nord-atlantiche. Peggioramento che dovrebbe portare precipitazioni diffuse ma relativamente poco freddo per il periodo. A seguire possibile fase zonale, con l’Italia ancora interessata dall’alta pressione.

– In dettaglio ecco le previsioni per domani: – al Nord: Tempo stabile durante la giornata ma con molta nuvolosita’ in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi bassa sulla Pianura Padana. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nuvolosita’ medio-alta in transito e nubi basse o nebbie su coste adriatiche e Pianura Padana. – al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli per lo piu’ sereni o poco nuvolosi.

Al pomeriggio nuvolosita’ in lieve aumento ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosita’ medio-alta in transito e nubi basse sulle coste adriatiche. – al Sud e Sulle Isole: al mattino tempo stabile con sole prevalente, cieli nuvolosi sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube sulla Sicilia. In serata ancora stabilita’ prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi, nubi sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

Fonte: AGI