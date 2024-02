Mazzarino. I consiglieri D’Aleo, Vicari e Lo Forte: “L’amministrazione risolva le nostre restanti segnalazioni”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei tre consiglieri di minoranza Livio D’Aleo, Franco Lo Forte e Santo Vicari a proposito della questione legata alla collocazione degli specchi parabolici per garantire la sicurezza stradale nel centro abitato.

“Dopo l’approvazione della nostra mozione, l’Amministrazione Comunale ha riposizionato gli specchi parabolici, sottolineando la necessità del nostro intervento nel portare il problema al Consiglio Comunale, nonostante il boicottaggio della sparuta maggioranza. Questo evidenzia sia l’incapacità dell’Amministrazione di intervenire prontamente sulla segnaletica che il contributo costante delle nostre mozioni nel rafforzare i servizi cittadini. La richiesta insistente di collocare gli specchi parabolici è stata avanzata attraverso interrogazioni consiliari e mozioni.

Una buona Amministrazione deve concentrarsi sulla sicurezza stradale e migliorare costantemente la segnaletica. Valuteremo attentamente se gli specchi sono stati posizionati in tutte le aree necessarie. Le nostre mozioni hanno già prodotto risultati tangibili, come la pulizia del cimitero, la sostituzione delle lampade e la collocazione degli specchi, dimostrando che l’opposizione si manifesta soprattutto attraverso azioni concrete. Dopo questo progresso, invitiamo l’Amministrazione a completare l’opera, risolvendo le restanti segnalazioni e mettendo in sicurezza le ringhiere, che rappresentano un pericolo per l’incolumità dei cittadini”.