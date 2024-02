Marathon Caltanissetta: trionfo di passione e solidarietà al Trofeo Carnevale città di Acireale

Domenica scorsa, le strade di Acireale, città vivace nella provincia di Catania, hanno visto svolgersi uno spettacolo di straordinaria determinazione e passione con il Trofeo Carnevale Città di Acireale, che ha dato il via al 29° Grand Prix Sicilia di corsa su strada 2024. Oltre 700 atleti provenienti da ogni angolo della Sicilia hanno dato vita a una gara mozzafiato, sfrecciando tra le vie principali della città.

Il sole splendente e il clima primaverile hanno abbellito una giornata già ricca di atmosfera, grazie alla presenza dei carri carnevaleschi, che hanno aggiunto un tocco di magia e allegria all’evento. Musica, amicizia e sana competizione hanno reso l’aria elettrica, mentre gli atleti si preparavano ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione.





Sedici gli atleti della Marathon Caltanissetta che hanno preso parte alla gara, dimostrando una determinazione e una forza d’animo senza pari. Nonostante le difficoltà del percorso, caratterizzato da un dislivello di oltre 100 metri ripetuto per ben 5 volte e l’ostinazione delle classiche basole, essi hanno lottato con tutto il cuore per raggiungere il traguardo.

Tra di loro, tre donne hanno brillato con il loro coraggio e la loro determinazione: Graziella Giambra con un tempo di 50’33”, Domenica Cannistraci con 50’49” e Maria C. Riggi con 53’29”. La loro performance eccezionale ha dimostrato che la forza e la grinta non conoscono limiti di genere.

Tra gli atleti Marathon CL Salvatore Lamarca, affettuosamente conosciuto come Gino, è stato il primo a tagliare il traguardo con un tempo incredibile di 41’51”, seguito da Andrea Ciulla con 44’22”, Giovanni Zagarella con 46’34” e Giuseppe Sferrazza con 47’26”. Gli atleti della Marathon CL hanno dato il meglio di sé, con tutti i partecipanti che hanno concluso la gara con risultati lodevoli: Francesco Calabrese 49’01”, Aldo Facciponte 49’40’, Francesco Lomonaco 50’09” Giuseppe Fasciana 50’33”, Giuseppe Vitello 53’24”, Giuseppe Zagarella 55’47”, Salvatore Barbera 59’56”, Massimo Cancemi 01h00’28” e Dario Polizzi 01h02’21’’. Tutti, nessuno escluso, hanno dimostrato una determinazione straordinaria, portando a termine la gara con tempi impressionanti, nonostante le sfide del percorso.

La manifestazione, impeccabilmente organizzata dall’ASD Correndo per Aci e patrocinata dal Comune di Acireale e dalla Fondazione Carnevale di Acireale, ha ricevuto lodi unanimi dagli atleti, che hanno apprezzato l’accoglienza calorosa e il ricco pacco gara offerto.

Ancora una volta, lo sport ha dimostrato di essere un potente catalizzatore di unità e solidarietà, facendo pulsare i cuori non solo per lo sforzo fisico, ma anche per il senso di comunità e di condivisione. La gara di Acireale resterà nei ricordi di tutti coloro che vi hanno preso parte, unendo le persone attraverso la passione e la determinazione. Prossimo appuntamento il 17 marzo ad Aidone EN, con il I Trofeo Città di Aidone.