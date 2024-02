Il Papa, sul clima servono scelte sagge e coraggiose

Il Papa all’Angelus è tornato a chiedere “scelte sagge e coraggiose” per arginare la crisi climatica. Francesco ha innanzitutto espresso la sua vicinanza “alla popolazione della Mongolia colpita da un’ondata di freddo intenso che sta provocando gravi conseguenze umanitarie. Anche questo fenomeno estremo è un segno del cambiamento climatico – ha evidenziato il Papa – e dei suoi effetti.

La crisi climatica è un problema globale che incide in profondità sulla vita di molti fratelli e sorelle soprattutto sui più vulnerabili. Preghiamo per potere intraprendere scelte sagge e coraggiose per la cura del creato”, ha concluso il Pontefice.