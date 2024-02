Giovani e Politica, la riflessione di Andrea Gennuso: “Bisogna creare occasioni di dialogo per avvicinare i giovani alla politica”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Andrea Gennuso (DC Caltanissetta) sul rapporto tra Giovani e Politica.

“I giovani spesso vengono criticati per la loro poca credibilità sulla politica. Molti li considerano disinteressati e superficiali, preferendo dedicarsi ad altre attività o interessi. Tuttavia, è importante considerare che la mancanza di fiducia dei giovani verso la politica potrebbe essere il risultato di diversi fattori. Innanzitutto, la politica spesso viene percepita come un mondo complesso e lontano dalla realtà quotidiana dei giovani. Le questioni politiche possono sembrare distanti e poco rilevanti per le loro vite, e questo può portare ad un disinteresse generale.

Inoltre, i giovani possono sentirsi esclusi o non rappresentati dalla classe politica attuale. Spesso i politici sono visti come lontani dalla realtà dei giovani e non in grado di comprendere le loro esigenze e preoccupazioni. Questo può portare ad una mancanza di fiducia e ad una percezione di poca credibilità. È importante sottolineare che non tutti i giovani sono disinteressati o poco credibili sulla politica. Ci sono molti giovani che si impegnano attivamente nel dibattito politico, partecipano a manifestazioni e cercano di fare la differenza. Tuttavia, è necessario creare spazi di dialogo e coinvolgimento per incoraggiare più giovani a interessarsi alla politica e a sentirsi parte del processo decisionale.

In conclusione, la poca credibilità dei giovani sulla politica potrebbe essere il risultato di diversi fattori, tra cui la percezione di distanza e lontananza dalla realtà quotidiana dei giovani e la mancanza di rappresentanza. È importante creare opportunità di coinvolgimento e dialogo per incoraggiare i giovani a interessarsi alla politica e a sentirsi parte del processo decisionale”.