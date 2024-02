Fiorello, Sanremo fa il 60%, più di Meloni e Schlein insieme. La mamma dello showman telefona in diretta: “Andate a dormire”

Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share, ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. – Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami ‘Fratelli di Palco’, ‘Movimento 5 Scalette’ o ‘SanremoViva'” così Fiorello ha ironizzato sugli ascolti record delle prime tre serate del Festival a ‘VivaRai2!… VivaSanremo!’: in compagnia di Biggio, Casciari, Alessia Marcuzzi e tutta la banda, in diretta sotto la pioggia, Fiorello ha scaldato l’atmosfera all’esterno dell’Ariston al termine della quarta serata del Festival di Sanremo.

Lo showman ha salutato l’Aristonello: sarà co-conduttore al fianco di Amadeus della serata finale, per poi tornare da lunedì in diretta regolarmente dal Foro Italico. “Mi piace esserci all’ultima serata del Festival – ha rivelato Fiorello -. Assisterò all’annuncio del vincitore e, come sapete, Amadeus ci mette 20 minuti, finché uno dei due finalisti che aspetta lì il verdetto non si scoccia e se ne va”.

Poi un retroscena: “Io sono lì e delle volte lo so prima di lui, vado dietro e leggo il cartello. Mi successe con i Maneskin e c’era Ethan che mi guardava…”. Il tema Sanremo si lega anche con la satira politica: “‘Sgarbi va via, panico al ministero: è scattato l’inventario delle opere’. La stessa cosa succederà con Amadeus quando chiuderà l’Ariston. L’anno scorso si è portato via 18 microfoni: se li porta tutti a casa”.

All’Aristonello sono arrivati alcuni dei protagonisti del Festival: da Diodato, che ha regalato ai presenti una entrata a sorpresa sulle note di ‘Singing in the rain’, sotto la pioggia di Sanremo, ad Angelina Mango, seconda nella classifica della serata cover. Ma c’è chi si lamenta della tarda ora: la mamma di Fiorello. La signora Rosaria ha chiamato nel bel mezzo della diretta e aveva un messaggio forte e chiaro per il figlio: “Andate a dormire, che è tardi!”.