Morta poliziotta che ha tentato il suicidio nel Livornese (ANSA) – LIVORNO, 28 FEB – E’ morta in ospedale a Livorno la trentenne poliziotta nissena che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio negli alloggi di servizio a Rosignano Marittimo. La donna era in gravissime condizioni e, secondo quanto appreso, e ne è stato dichiarato il decesso a conclusione della procedura per l’accertamento della morte cerebrale. (ANSA).