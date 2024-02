Fantasanremo 2024: La Sad, Dargen D’Amico e Angelina Mango in testa alla classifica del fantasy game fan-made

Finito Sanremo si chiude anche il “Fantasanremo” il gioco diventato in poco tempo virale per aver conquistato tantissimi italiani che, scegliendo la loro personale squadra e iscrivendosi entro il 5 febbraio, hanno virtualmente partecipato alla gara. I giocatori, per tutte e 5 le serate del Festival della musica italiana, hanno guardato con attenzione le apparizioni dei loro beniamini non soltanto per la performance canora ma soprattutto per ciò che facevano (o non facevano), indossavano o dicevano mentre erano sul palco dell’Ariston.

Se per l’interpretazione, il testo e la voce a vincere è stata Angelina Mango, seguita da Geolier, Annalisa, Ghali e Irama, per il Fantasanremo è tutta un’altra narrazione.

E tra “matite regalate”, fiori consegnati, baci (e borsette) rubate, cadute precipitose, occhiali e ringraziamenti i punti continuavano a lievitare.

Spenti i riflettori e tracciata la classifica finale c’è chi ancora si chiede:

“Chi ha vinto il Fantasanremo?”

Per la 74ª edizione del Festival di Sanremo a vincere il fantasy game fan-made sono stati i “La Sad” che non hanno perso nessuna occasione per poter accontentare i loro fan e ringraziarli di averli piazzati nella loro squadra. Secondo si è classificato Dargen D’Amico, artista impegnato che con i suoi testi ritmati riesce a trasmettere un messaggio sociale molto importante ma capace anche di trasmettere leggerezza ed euforia con il suo stile unico e non convenzionale. Nel podio sale anche la vincitrice ufficiale del Festival di Sanremo 2024 Angelina Mango che, nonostante la sua timidezza e la caduta sul palco (che le ha portato penalità) riesce a scalare la classifica con 200 punti accumulati tutti nella serata finale.

I giocatori, usando fino a 100 Baudi (la moneta virtuale della competizione) hanno scelto i loro 5 beniamini valutando non solo la voce ma ipotizzando ciò che sarebbero stati disposti a fare sul palco.

Ecco la classifica finale con i punti:

La Sad (486 punti) Dargen D’Amico (460 punti) Angelina Mango (420 punti, di cui 200 totalizzati durante la finale) Il Tre (415 punti) BigMama (414 punti) Emma (389 punti) Il Volo (383 punti) Negramaro (382 punti) Bnkr44 (359 punti) Alfa (348 punti) Annalisa (335 punti) Renga e Nek (334 punti) Maninni (333 punti) Loreda Bertè (327 punti) Mr Rain (314 punti) The Kolors (313 punti) Diodato (313 punti) Sangiovanni (310 punti) Ghali (305 punti) Ricchi e Poveri (303 punti) Rose Villain (299 punti) Geolier (290 punti) Fred De Palma (280 punti) Santi Francesi (269 punti) Mahmood (259 punti) Fiorella Mannoia (250 punti) Gazzelle (196 punti) Irama (195 punti) Alessandra Amoroso (174 punti) Clara (147 punti)

Pubblicata sul sito di Fantasanremo e sui suoi canali social anche la classifica delle Superleghe, che vede trionfare i Pampling

I “Bonus” e i “Malus” da calcolare:

Bonus posizioni in classifica

Punti posizione della classifica finale:

Punti piazzamento in top five della classifica di serata (prima, seconda, terza e quarta serata)+20pt

Premi della Critica

Premio della critica Mia Martini+25pt

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla+25pt

Premio Sergio Bardotti (miglior testo)+25pt

Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale)+25pt

Altri premi non citati sopra consegnati sul palco+10pt

Bonus ad personam

Sesto sangiovanni+6

ptIl Tre terzo+3pt

Maninni presentato da Mannino+5pt

Fiorella presentata da Fiorello+5pt

Gazzelle inseguito da una gazzella dei carabinieri+10pt

Mr.Rain si esibisce con l’ombrello (se aperto il bonus diventa malus)+10pt

The Kolors si esibiscono in collegamento da Ibiza+20pt

Nek ritrova Laura tra il pubblico+1pt

Bonus Amarcord

Bonus Dargen: indossa occhiali da sole+5pt

Bonus Ariete: indossa un cappello+5pt

Bonus Truppi: indossa una canottiera+10pt

Bonus Emma: indossa una corona o una tiara+10pt

Bonus Berti: outfit raffigurante capesante+10pt

Bonus Elettra: twerking+10pt

Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico+20pt

Bonus Morandi: scopa sul palco18+pt

Bonus Rosa: bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica)+10pt

Bonus Achille: “sdraiato a terra come i Doors”+10pt

Bonus Rkomi: scapezzolata (il vedononvedo non conta)+10pt

Bonus Måneskin: scape✖✖olata (il vedononvedo non conta)+10pt

Bonus serali

Artista presentato da co-conduttore+5pt

Artista presentato da ospite+10pt

Artista presentato da ospite internazionale+15pt

Primo artista “presentatore” di serata+5pt

Ultimo artista “presentatore” di serata+5pt

Dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi+20pt

Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio+25pt

Suona uno strumento (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi)+10pt

Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia)+5pt

Scalzo/a+5pt

Ballerini+10pt

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini)+15pt

Scende in platea+15pt

Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti+10pt

Mic drop+20pt

Slickback+25pt

Spaccata+25pt

Stage diving+30pt

Maracaibo: trenino del pubblico+30pt

Sfazzolettata di gruppo del pubblico+20pt

Invasione di palco non programmata+30pt

Parolacce+10pt

Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione+10pt

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra+10pt

Parole di ringraziamento post-esibizione+5pt

Standing ovation del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato)+20pt

Standing ovation dell’orchestra+30pt

Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis)+10pt

Bonus Bontempi

Si esibisce con e/o dirige la FantaSanremo Orchestra +20pt

Bonus Chanteclair

Outfit piumato +10pt

Si esibisce al cantar del gallo: primo artista a esibirsi+10pt

Alza la cresta: esibizione o parte di essa sulla scalinata dell’Ariston+10pt

Bonus Ciobar – Una parentesi di dolcezza

Parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore+10pt

Parentesi giocosa: batti 5 al co-conduttore+10pt

Parentesi sentimentale: commozione (se con evidente lacrimazione il bonus raddoppia)+5pt

Bonus Generali – Partner di vita

Vince la serata delle cover+25pt

Dedica la canzone a un familiare, amico o partner+10pt

Scende la scalinata mano nella mano con un ospite+10pt

Bonus Lavazza

L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara+20pt

Bonus Perlana – Outfit nuovo? No, lavato con Perlana

Outfit total black+10pt

Pantaloni a zampa+15pt

Giacca di tuta in stile acetato+20pt

Bonus Rotoloni Regina – Sanremo non finisce mai

Si esibisce dopo mezzanotte+5pt

Si esibisce dopo l’una+10pt

Artista che rimane più a lungo sul palco+10pt

Bonus solidale

Bonus ActionAid

Dona uno o più fiori al direttore d’orchestra

Donare un fiore ai Maestri che dirigono l’orchestra rappresenta il riconoscimento del valore e dell’impatto positivo che l’istruzione ha nella vita di ogni bambino.

+10pt

Bonus settimanali

Bonus Rai Radio2

Indossa o mostra la sciarpa “FantaSanremo” nello studio Rai Radio2 in diretta sul canale 202 +10pt

Diretta social con @fantasanremo +10pt

Palpatina o toccatina portafortuna alla statua di Mike Bongiorno+10pt

Disegna i baffi su un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo+10pt

Selfie o foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno+10pt

Bonus giornalieri

Giovedì 8 Febbraio: Bonus Parlamento Europeo e Commissione Europea

Porta una matita sul palco+20pt

Venerdì 9 Febbraio: Bonus UNIAMO

Sovrappone le mani facendo ondeggiare le dita (simbolo della comunità rara globale)+20pt

Sabato 10 Febbraio: Bonus FINALE

GRAZIE AMA+20pt

Malus

Il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione -15pt

Il presentatore sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione-10pt

Il presentatore sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione-5pt

Artista “presentatore” sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione-15pt

Artista “presentatore” sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione-10pt

Artista “presentatore” sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione-5pt

Non scende nessuna delle due scalinate dell’Ariston (pre-esibizione)-5pt

Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione)-20pt

Caduta sulla scalinat² (pre-esibizione)-50pt

Dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo-10pt

Si siede sulle scale o a terra (non vale se si siede per sdraiarsi)-5pt

All’artista cade accidentalmente il microfono o l’asta del microfono-10pt

Problemi tecnici che causano l’interruzione del brano-20pt

Inciampo o caduta durante l’esibizione-20pt

Caduta o spostamento vistoso della dentiera-25pt

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto-25pt

Litiga con il pubblico-25pt

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili-30pt

Discorso e/o battute di carattere discriminatorio-30pt

Prende a calci le rose sul palco (se Gianni Morandi scopa sul palco in diretta il malus viene annullato)-50pt

Bestemmia in diretta-66.6pt

Canzone e/o artista squalificati-100pt

Ecco tutti i punti della quinta serata:

Renga e Nek hanno esordito nella finale come primi artisti sul palco (+10), ringraziato (+5), regalato i fiori al direttore d’orchestra (+10) e abbracciato Amadeus (+10).

BigMama ha ricevuto un malus per non essere scesa dalle scale dell’Ariston (-5), ma ha subito rimediato con una dedica (+10) “alle persone insicure, a chi prova vergogna”, con i ringraziamenti (+5) all’orchestra (“Mi avete trattata bene fin da subito: vi sarò per sempre grata), ad Amadeus (“Hai visto la mia luce”) e al direttore, al quale ha anche donato i fiori (+10). La rapper ha infine sfoderato il bonus speciale Grazie Ama (+20).

Gazzelle, diretto dal Maestro Enrico Melozzi (+20), è poi sceso in platea (+15), ha rivolto una dedica a Giovanna (“Una persona che mi manca tanto”, +10) e non ha mancato di rivolgere ringraziamenti (+5) anche ad Amadeus (+20).

Dargen D’Amico, che ha dominato la classifica del Fantasanremo per gran parte della settimana, si è avvalso dei consueti occhiali da sole (+5), della presenza di performer sul palco (+15), della discesa in platea (+15), dei ringraziamenti (+5), dell’abbraccio ad Amadeus (+10), del dono dei fiori (+10) e del bacio a Mara Venier seduta tra il pubblico (+20), che ha fatto scattare il Bonus Rosa: il bacio di una persona del pubblico, sulla bocca raddoppia e alla francese triplica.

Il Volo, in total black (+10), hanno donato i fiori (+10), abbracciato (+10) e ringraziato Amadeus (+20) e dato un bacio a Mara Venier (+10).

Total black (+10), occhiali da sole (+5) e piume (+10) per Loredana Bertè, vincitrice del Premio della Critica Mia Martini (+25). La cantante ha anche indossato una spilla contro la violenza sulle donne (+10), ha ringraziato (+5), donato i fiori al Maestro (+10), abbracciato (+10) e ringraziato (+20) Amadeus.

I Negramaro, presentati dal co-conduttore Fiorello (+5), si sono esibiti in total black (+10), hanno ringraziato (+5) ed esternato dichiarazioni a favore della pace (+10).

Anche Mahmood è stato presentato da Fiorello (+5). L’artista ha cantato con ballerini sul palco (+10) e ha ringraziato (+5) e fatto dichiarazioni sulla libertà di parola e di pensiero (+10).

In attesa di conferma al Var c’è poi una scapezzolata (+10), che è invece certa per i Santi Francesi in ombelico a vista (+5), che hanno anche donato i fiori all’orchestra (+10), ringraziato (+5) e detto “grazie Ama” (+20).

Fiorello ha poi presentato Diodato (+5). Il cantante in total black (+10) e con ballerini sul palco (+10) ha infine ringraziato (+5).

Total black (+10) anche per Fiorella Mannoia, che ha ringraziato (+5), detto “grazie Ama” (+20) e conquistato il premio Sergio Bardotti per il miglior testo (+25).

Altro total black (+10) per Alessandra Amoroso, che ha poi ringraziato (+5).