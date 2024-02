Eccellenza. Per la sfida esterna con il Don Carlo Misilmeri biglietti in prevendita a 10 euro distribuiti solo dalla Nissa

Neanche il tempo di metabolizzare il grandissimo successo di domenica scorsa della Nissa contro il Mazara 46 che è già tempo di campionato. Domenica prossima la Nissa affronta in trasferta il Don Carlo Misilmeri. Si tratta di una trasferta che non va in alcun modo presa sotto gamba da parte della squadra biancoscudata che è chiamata ora a gestire le ultime 9 gare di campionato con un vantaggio di 6 punti.

Nel frattempo, cresce l’attesa tra i tifosi della Nissa che domenica seguiranno la squadra a Misilmeri. La società del Don Carlo ha reso noto che per il match di domenica prossima i biglietti saranno disponibili solo ed esclusivamente in prevendita a partire dal 13 febbraio. La biglietteria dello stadio Giovanni Aloisio nella giornata di domenica sarà chiusa. Pertanto, la società palermitana ha invitato i tifosi senza biglietto a non presentarsi allo stadio privi di biglietto. Gli abbonamenti dei tifosi del Don Carlo Misilmeri restano validi per il match con la Nissa.

Il punto vendita dei biglietti a Misilmeri è Tabacchi Chiaracane viale Europa 357. Questi gli orari di vendita: Mercoledì 7/13.30 15/20; Giovedì 7/13.30 15/20; Venerdì 7/13.30 15/20; Sabato 7/13.30. I biglietti per gli ospiti saranno consegnati alla Società Nissa che si occuperà di distribuirli.

Il costo dei biglietti sarà di 5 euro per i locali e 10 euro per il settore ospiti. I cancelli apriranno alle 14:15. Sarà rafforzato l’ordine pubblico, con la partecipazione delle forze dell’ordine. Si consiglia di raggiungere lo stadio Giovanni Aloisio in gruppo cercando di ridurre il numero di mezzi.