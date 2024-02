Eccellenza. La Nissa rifila cinque gol all’Accademia Trapani, cade la Pro Favara: biancoscudati a + 7

“E se ne va, la capolista se ne va…”: è finita con questo bel canto e su queste esaltanti note il match che vedeva la Nissa opposta all’Accademia Trapani. Un match che i biancoscudati hanno fatto proprio rifilando ben 5 gol ai trapanesi che non sono quasi mai riusciti a fermare le trame di gioco di una Nissa in palla che ha saputo sfruttare il fattore campo senza concedere granchè agli avversari.

Tuttavia, all’esaltazione della cinquina rifilata all’Accademia Trapani s’è nel frattempo associata anche quella per la contemporanea sconfitta della Pro Favara sul campo della Folgore di Castelvetrano. Un 2-0 che ha acceso gli animi e i cuori della tifoseria biancoscudata che s’è esaltata dapprima nel primo tempo alla notizia dell’1-0 della Folgore per poi accendere la festa dopo il 2-0.

Ovviamente, se è vero che la Nissa ha oggi 7 punti di vantaggio sulla Pro Favara, nessuno si illude che il campionato sia finito: in questo momento l’obiettivo è festeggiare il + 7 in classifica ma non farsi travolgere dalla gioia dilagante. Un passo per volta.

Tornando alla partita, quella l’ha sbloccata Pagano con una conclusione che non ha lasciato scampo al portiere della Folgore. Nel finale del primo tempo il raddoppio con Esposito sotto porta. Nella ripresa il 3-0 con Semenzin. Poi, dopo la rete del momentaneo 3-1 ospite, ecco arrivare la doppietta di Silvio Tripoli a completare una esaltante manita per una giornata indimenticabile per la Nissa, per i suoi tifosi, per la dirigenza e per la Città di Caltanissetta.