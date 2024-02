Eccellenza. La Nissa punta a battere il Mazara ’46 al “Tomaselli” per portarsi a +6 dalla Pro Favara

In Eccellenza è una domenica cruciale, quella che attende la Nissa. Al Tomaselli la capolista, con 3 punti di vantaggio sulla Pro Favara, affronta il Mazara 46 (calcio d’inizio alle 15) con l’obiettivo di conquistare tre punti pesantissimi per la sua classifica.

Un confronto, quello con il Mazara 46, diventato ancor più importante dopo la sconfitta rimediata ieri dalla vice capolista Pro Favara sul campo del Castellammare Calcio. Una sconfitta che, tradotta in termini pratici, significa che, qualora la Nissa oggi dovesse vincere, si ritroverebbe con un vantaggio sulla Pro Favara raddoppiato in quanto passerebbe da 3 a 6 punti, e per di più a 9 giornate dalla fine. In caso di pareggio i punti di vantaggio salirebbero a 4, in caso di sconfitta della Nissa resterebbe immutata la classifica nelle zone altissime.

Insomma, una sfida parecchio delicata, quella che la Nissa oggi sarà chiamata a fare propria al cospetto di un Mazara 46 che, nel frattempo, in attesa della sfida odierna, è stato superato proprio dal Castellammare vittorioso 1-0 sulla Pro Favara. La Nissa dovrà fare a meno degli squalificati Agudiak e Barrera. Di contro, rientrerà Semenzin.

La probabile formazione della Nissa: Elezaj, Rossi, Scaletta, Privitera, Neri, Ruano, Semenzin, Pagano, Gueye, Caccetta, Esposito. Arbitro: Giovanni Curcio di Siena, guardalinee Fraggetta e Sanfilippo di Catania. (foto Marcello Giugno)