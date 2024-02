Eccellenza. Impresa Castellammare: battuta 1-0 la Pro Favara; la capolista Nissa può allungare e i tifosi si scatenano sui social

Incredibile ma vero nel campionato di Eccellenza girone A: la Pro Favara che, finora, aveva sempre vinto tutte le gare disputate in trasferta con un ruolino di marcia da record, è stata sconfitta 1-0 dal Castellammare Calcio.

Una sconfitta maturata al quarto d’ora della ripresa quando Musso ha infilato la porta favarese per il vantaggio 1-0. Vantaggio che, nonostante mancassero alla fine 30 minuti più recupero, è rimasto tale senza che la Pro Favara riuscisse a pareggiare. Padroni di casa che hanno giocato con personalità contro una Pro Favara che ha avuto le sue occasioni ma non è riuscita a finalizzarle per come avrebbe potuto o dovuto.

Nel momento in cui i tifosi della Nissa hanno visto la rete di Musso che ha battuto Scuffia, s’è creata una sottile speranza che, man mano che passavano i minuti, s’è andata trasformando in un grande sogno: al fischio finale dell’arbitro, sui social s’è scatenata la gioia dei tifosi della Nissa e anche qualche sfottò. La Pro Favara ci ha provato a pareggiare il match, ma la difesa di casa ha tenuto riuscendo a conservare il prezioso vantaggio acquisito. E questo nonostante dal 70′ il Castellammare è rimasto in dieci per l’espulsione del numero nove Bah per doppia ammonizione per un fallo su Ficarrotta.

C’è da dire che, nel corso della partita tra Castellammare e Pro Favara, i tifosi di casa hanno intonato cori per la Nissa. Un particolare che non è sfuggito ai tifosi biancoscudati che lo hanno evidenziato nei loro post a metà tra felicità e sana goduria calcistica e sportiva. La foto di Musso ì, l’autore del gol partita, è diventata virale

Con la vittoria del Castellammare, la Nissa ora ha la possibilità, vincendo con il Mazara 46 domenica al “Tomaselli”, di riportarsi a + 6 sui favaresi a 9 partite dalla fine. In caso di pareggio, invece, i punti di vantaggio sarebbero 4, in caso di sconfitta la situazione di classifica resterebbe invariata. Per i biancoscudati di Nicolò Terranova, dunque, una grande occasione