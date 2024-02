DELIA. Dopo il successo di Valentina Persia, il carnevale deliano 2024 non si ferma. Nella giornata di oggi 12 febbraio, infatti nuovo appuntamento di puro divertimento per bambini e ragazzi. In particolare, nella giornata odierna c’è la Fabbrica di Cioccolato: giochi a tema con Willy Wonka e gli Umpa Lumpa.

Domani, 13 febbraio, martedì, invece c’è il Villaggio di Petilio: con Petilio, giochi gonfiabili, animazione, palloncini, stand di dolci tipici di Carnevale. (foto di repertorio)