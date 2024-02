Dall’influenza con febbre alta al decesso: ragazzo di 13 anni muore ad Aliminusa

Una tragedia per certi versi ancora inspiegabile che ha gettato nel dolore più cupo la piccola quanto laboriosa comunità di Aliminusa in provincia di Palermo. Nella cittadina madonita è infatti morto un ragazzo di appena 13 anni che aveva una influenza che però poi si è tramutata in tragedia con la sua scomparsa.

Il tredicenne, Epifanio Riili, è morto nonostante sia stato trasportato all’ospedale dei Bambini a Palermo per cercare di salvargli la vita. Ma così, purtroppo, non è stato in quanto, dopo una crisi respiratoria, è morto gettando tutti i familiari e gli nello sconforto.

Il sindaco di Aliminusa Michela Panzarella ha espresso vicinanza alla famiglia e proclamato il lutto cittadino dopo una tragedia come quella della morte del piccolo Epifanio che ha letteralmente sconvolto l’intera comunità madonita.