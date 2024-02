Carnevale termitano 2024. La Regione finanzia due treni straordinari. Aricò: «Sosteniamo le grandi manifestazioni siciliane»

Raggiungere Termini Imerese in occasione del Carnevale 2024 sarà più semplice per i tanti turisti e visitatori che si apprestano a partecipare alla manifestazione nella cittadina in provincia di Palermo. L’assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità, guidato da Alessandro Aricò, per l’occasione ha, infatti, finanziato l’attivazione di due treni straordinari che circoleranno nella serata fra il 4 e il 5 febbraio, fra il 10 e l’11 febbraio, fra l’11 e il 12 febbraio e, infine, fra il 13 e il 14 febbraio.

«L’assessorato regionale alle Infrastrutture sostiene le grandi manifestazioni siciliane assicurandone le necessarie esigenze di mobilità. Analogo provvedimento è in cantiere in occasione del “Mandorlo in Fiore” ad Agrigento del prossimo marzo», dice l’assessore Alessandro Aricò.

Attraverso un articolato programma di orari per tutte le esigenze dei viaggiatori, sarà possibile evitare la congestione del traffico e, soprattutto, assicurare l’incolumità di coloro che, dopo una serata di festeggiamenti, potranno tornare a casa senza affrontare gli eventuali rischi della guida su strada.