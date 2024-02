Carnevale: Rio e’ immersa nella ricca sbornia della festa

Luccicanti di paillettes e di sudore, travolti dal ritmo sensuale della samba, migliaia di artisti hanno ballato lungo un viale di Rio de Janeiro domenica nelle sfilate di carnevale della citta’ brasiliana. Con carri allegorici stravaganti, sezioni di batteria tonanti e legioni di artisti in costumi fantasiosi, 12 scuole di samba hanno gareggiato per l’ambito titolo di campioni del carnevale in due nottate epiche. Rio celebra il carnevale gia’ da settimane con feste di strada colorate e aperte a tutti conosciute come “blocos”.

Le sfilate della domenica e del lunedi’ rappresentano il culmine: sontuosi festival di colori e suoni che durano tutta la notte e fino al giorno successivo. Una folla di 70.000 spettatori ha applaudito dalle tribune gremite del Sambodromo, il luogo della parata appositamente costruito in citta’, con altri milioni a guardare la diretta in TV.Ma il carnevale non e’ solo festa tutta la notte. Le scuole di samba affondano le loro radici nei quartieri poveri della favela di Rio, e ogni sfilata racconta una storia, spesso trattando di politica, questioni sociali e storia.

Le sfilate di quest’anno includono omaggi a eroi poco conosciuti della storia afro-brasiliana e una celebrazione del popolo indigeno Yanomami, devastato da una crisi umanitaria imputata all’estrazione illegale dell’oro in Amazzonia. La scuola dietro quella parata, Salgueiro, ha collegato la difficile situazione della piu’ grande foresta pluviale del mondo alla lotta contro il cambiamento climatico, in cui gli alberi dell’Amazzonia che assorbono il carbonio svolgono un ruolo vitale.

Ogni scuola di samba ha dai 60 ai 70 minuti per abbagliare i suoi 700 metri di Marques de Sapucai, il viale che attraversa il tempio della parata di carnevale in cemento progettato dall’architetto modernista Oscar Niemeyer. Una giuria li valuta fin nei minimi dettagli, stornando frazioni di punti potenzialmente devastanti per non essere sincronizzati, per aver superato il tempo o per mancanza di talento.

Il Porto da Pedra era destinato a perdere punti preziosi dopo aver subito un paio di incidenti con i carri, cosa non insolita durante le parate. In uno, un pezzo di carro si e’ rotto proprio davanti alla giuria. Nell’altro, un carro si e’ impigliato in una grata di sicurezza metallica, trascinandolo e ferendo una donna. Mettere insieme uno spettacolo con piu’ di 3.000 artisti e una flotta di carri che sembrano sfidare la gravita’ non e’ un’impresa facile. Le scuole di samba trascorrono l’intero anno a prepararsi. Le sfilate erano particolarmente politiche sotto l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, che ha dovuto affrontare accuse di autoritarismo, razzismo, distruzione ambientale e disastrosa cattiva gestione del Covid-19 – tutto foraggio per le scuole di samba durante la sua presidenza 2019-2022.

Il tono generale e’ meno carico politicamente da quando Luiz Inacio Lula da Silva, veterano della sinistra, e’ tornato alla presidenza nel gennaio 2023. Inventata un secolo fa dai discendenti degli schiavi africani, la samba e’ uno dei grandi simboli della cultura popolare brasiliana, e di Rio. Oggi il carnevale e’ un grande affare per la citta’: si prevede che la festa generera’ 5,3 miliardi di reais (piu’ di 1 miliardo di dollari) di entrate quest’anno.