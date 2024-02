Caltanissetta, si insedia il nuovo Vicario del Questore Giangiacomo Triglione

Caltanissetta, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello stamattina ha accolto il nuovo Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato Giangiacomo Triglione.

Questa mattina il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza di tutti i funzionari della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato presenti in provincia, ha accolto il nuovo Vicario del Questore, Primo Dirigente Giangiacomo Triglione. Il dr Triglione, 58 anni, laureato in giurisprudenza, in Polizia dal 1991, dopo aver frequentato il corso quadriennale per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia, ha svolto servizio alla Questura di Agrigento, dove ha ricoperto diversi incarichi. Nel 2002 è stato trasferito al Reparto Mobile di Catania quale funzionario addetto e, successivamente, Vice Dirigente fino al 2012. Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha diretto i Reparti Mobili di Palermo, di Catania e di Padova.

Nel corso della sua pluriennale attività svolta presso i predetti Reparti Mobili ha partecipato, quale Dirigente dei Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, a diversi grandi eventi svolti in Italia. Nel 2022 è stato trasferito alla Questura di Ferrara dove ha svolto le funzioni di Vicario del Questore fino al trasferimento a Caltanissetta. Giangiacomo Triglione sostituisce il dr Gaspare Calafiore, promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato, al quale saranno conferiti incarichi istituzionali in seno al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Questore Agnello, nel formulare gli auguri di buon lavoro ad entrambi i Dirigenti, ha dato il benvenuto a Caltanissetta al dr Triglione.